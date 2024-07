De nouvelles fonctionnalités pour faciliter l'envoi et la réception de recommandés

Souvent utilisé pour envoyer des documents importants, tels que des contrats, des lettres juridiques ou des communications officielles, il est crucial de prouver que le recommandé a bien été envoyé et réceptionné, ajoute la société postale.

Les particuliers peuvent donc désormais recevoir ce type de pli après identification via les applications itsme ou My bpost. Ils peuvent également être avertis de l'arrivée d'un envoi recommandé à leur domicile grâce aux notifications de l'application My bpost ou par courriel. Ils peuvent enfin donner une procuration à quelqu'un d'autre via un code QR unique.