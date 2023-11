Début de séance en repli à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris recule de 0,62% mardi matin, à la fois prudente avant une série d'indicateurs macroéconomiques et de prises de parole de banquiers centraux, et également lestée par un repli du secteur du luxe.

En France, le moral des ménages s'est amélioré en novembre tout en restant faible, selon l'Insee. L'indicateur profite notamment d'un optimisme accru sur l'évolution de la situation financière personnelle et d'une plus forte disposition à faire des achats importants.

Des prises de parole de membres de la Réserve fédérale américaine figurent également à l'agenda.

"Aujourd'hui, ce sera au tour des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller et Michelle Bowman, ainsi que du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, de défendre le scénario de taux "plus haut pour plus longtemps" que la banque centrale voudra maintenir", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Cette semaine, les investisseurs "accordent une attention particulière aux données d'inflation de la zone euro et à la valeur des dépenses de consommation privée des États-Unis, un critère privilégié par la Fed pour déterminer l'inflation", et donc sont sur une posture d’attente, selon Jochen Stanzl, chez CMC Markets.