Début d'importants travaux au tunnel Craeybeckx à Anvers

D'importants travaux de rénovation du tunnel Craeybeckx à Anvers sur l'autoroute E19 commenceront dimanche soir. Le tunnel sera doté d'un éclairage LED et d'un nouveau système de ventilation. L'installation haute et basse tension sera aussi entièrement revue. Les perturbations seront limitées aux soirées et aux nuits.

Les travaux débuteront dimanche soir à 21h00 dans le tunnel en direction d'Anvers. Les travaux se dérouleront de nuit, de 21h00 à 6h00 du matin, du dimanche soir au vendredi matin. Le trafic en direction d'Anvers ne pourra pas passer par le tunnel pendant les travaux. En venant de Bruxelles, il est préférable de faire un détour par l'A12. Localement, une déviation est prévue via la sortie Wilrijk et ensuite la R11 vers la N177/A12.

En février 2025, les travaux se déplaceront vers le tunnel en direction de Bruxelles. Une fois de plus, le trafic ne pourra pas s'y écouler pendant les travaux (de nuit). Les déviations à plus longue distance continueront à se faire par l'A12, et localement par le Singel ou la Vogelzanglaan vers la N177 et la R11.

Si tout se passe comme prévu, le tunnel de Craeybeckx sera entièrement achevé en juillet 2025.