Démantèlement d'un gang spécialisé dans le jeu de bonneteau au pied de la Tour Eiffel

La police judiciaire a interpellé lundi et mardi 22 membres d'un groupe criminel roumain qui arnaquait les touristes, notamment près de la Tour Eiffel, et dont l'activité rapportait plus d'un million d'euros par an, a-t-on appris mardi de sources proche du dossier et judiciaire.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux du Service central des courses et Jeux (SCCJ) et de la Sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière (SDLII), co-saisis des investigations, a-t-on appris de mêmes sources, confirmant une information du Parisien.