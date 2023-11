D'Ieteren se démarque d'un marché morose comme la veille

Ageas (36,84) et Aperam (27,59) abandonnaient 0,8% tandis qu'AB InBev (55,28) concédait 0,1%, Melexis (72,85) et Proximus (7,938) se dépréciant de 0,6 et 0,9%.

KBC (52,40) et Umicore (22,94) emmenaient les baisses avec des reculs d'1,5 et 1,9%, Galapagos (35,27) reperdant 1,4% alors qu'arGEN-X (470,90) remontait d'autant.

Solvay (96,18) et UCB (67,46) valaient 1,1 et 0,7% de moins que mardi tandis que Sofina (191,80) perdait 0,5%, ce que regagnait Barco (15,41).

Hors indice, les résultats d'Ahold Delhaize (26,285) étaient accueillis par un plongeon de 8%, ING (12,042) et SmartPhoto (26,10) reperdant 1,4 et 3%, Shurgard (38,525) et DEME (87,30) reculant d'un peu plus de 1% comme Ascensio (43,70) et Jensen (31,20).

Onward Medical (3,70) progressait enfin de 2,8% supplémentaires à l'inverse de Mithra (1,372) qui reperdait 6,4%.