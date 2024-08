Elon Musk et Tesla gagnent leur procès contre les investisseurs du Dogecoin

Elon Musk et son entreprise Tesla ont remporté un procès concernant des messages qui avaient été publiés sur les réseaux sociaux par le milliardaire au sujet du Dogecoin, une crypto-monnaie à l'origine parodique. Les investisseurs de cette devise virtuelle avaient poursuivi Elon Musk et Tesla en 2022, estimant qu'ils avaient perdu des dizaines de milliers de dollars en raison de ces publications.

Les plaintes d'investisseurs s'estimant floués par les promesses se sont alors multipliées. Ils ont exigé des dommages et intérêts à hauteur de 258 milliards de dollars.

Un juge de New York a rejeté les accusations des plaignants, considérant notamment que les commentaires d'Elon Musk étaient plus "ambitieux" que "factuels et susceptibles d'être falsifiés".

Un avocat des plaignants a déjà fait savoir que ses clients feraient appel de la décision.

Le Dogecoin a été créé en 2013, en réponse aux deux phénomènes internet de l'année, à savoir les crypto-monnaies, qui se multipliaient dans le sillage du Bitcoin, et le mème d'un chien de race Shiba Inu devenu viral sur la toile.