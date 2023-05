En Afghanistan, les agriculteurs délaissent le pavot à contrecoeur

En avril 2022, le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a interdit de cultiver la plante dont sont extraits l'opium et l'héroïne revendus à prix d'or à travers le monde.

Pendant les vingt années de guerre qui ont suivi, les talibans, à l'interprétation austère de l'islam, ont lourdement taxé les producteurs dans les régions qu'ils contrôlaient. Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l'opium fournissait en 2016 "environ la moitié des revenus des talibans".

Ces dernières années, entre 80% et 90% de l'héroïne et de l'opium dans le monde proviennent d'Afghanistan, dont plus de la moitié sont cultivés dans la chaude province du Helmand.

Selon le dernier rapport publié fin 2022 par l'ONUDC, les surfaces consacrées à cette culture avaient augmenté de 32% en un an pour atteindre 233.000 hectares, malgré le décret d'interdiction annoncé par le gouvernement taliban, huit mois après son retour au pouvoir en août 2021.