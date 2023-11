Encore 65% des nappes phréatiques sous les normales de saison

Cette situation reste proche de celle de septembre quand 66% des nappes étaient à des niveaux insuffisants, mais s'avère plus favorable qu'en octobre 2022, quand 75% d'entre elles se trouvaient sous les moyennes mensuelles, après un été caniculaire.

Si les pluies du printemps et de l'été ont permis de maintenir voire d'améliorer l'état des nappes, les pluies tombées à la mi-octobre ont été en revanche insuffisantes, note le BRGM, décrivant une situation "peu satisfaisante".

"Comme l'année dernière, on a eu un mois de septembre et un début d'octobre relativement chauds, une végétation qui restait active jusqu'en novembre et donc avec des difficultés pour les pluies de s'infiltrer", a indiqué Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM. Le mois de septembre a été le plus chaud jamais mesuré en France.