"Etat hypocrite": des agriculteurs défendent des mesures pour l'environnement

"Si on veut que ça avance sur l'environnement, il faut faire ce qu'il faut !", assène, à l'adresse du ministère, Didier Lucas, vice-président de la chambre d'agriculture de Bretagne.

Mais voilà: les agriculteurs sont plus nombreux que prévu à vouloir faire évoluer leurs pratiques et à demander à bénéficier de ces aides pour la protection de l'environnement et le financement de l'Etat, qui s'était engagé, ne suit pas.

Selon une estimation de Régions de France, l'institution des régions, "il manque entre 250 et 300 millions d'euros à l'échelle nationale", non budgétés par l'Etat.

Une nouvelle manifestation d'agriculteurs, avec chèvres et moutons, est prévue mardi à Paris pour tenter de se faire entendre du gouvernement. Avec un mot d'ordre: dénoncer l'"hypocrisie de l'Etat".