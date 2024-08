Face au risque de disparition de leurs jeux vidéo préférés, des joueurs se mobilisent

Ils dénoncent une pratique de certains développeurs qui consiste à désactiver les serveurs en ligne d'un jeu après un certain nombre d'années, ce qui le rend inaccessible au joueur et donc inutilisable.

"Arrêtez de détruire les jeux vidéo": fin juillet, un collectif de joueurs a lancé une pétition européenne, qui a recueilli plus de 280.000 signatures, demandant aux éditeurs de ne pas "tuer" les titres dont ils ne veulent plus s'occuper.

Si cette "initiative citoyenne européenne" (ICE) réunit plus d'un million de signatures d'ici le 31 juillet 2025, l'exécutif européen sera obligé y apporter une réponse.

"De plus en plus de jeux vidéo sont vendus comme des biens, mais sont conçus pour être totalement injouables dès que le support prend fin", estime le collectif dans sa pétition, qui interroge la légalité de ce procédé.

- "Demander des comptes" -

La pratique n'est pas nouvelle, mais elle concernait principalement jusqu'ici les jeux uniquement jouables en ligne, dont la fermeture des serveurs actait souvent leur disparition, comme ce fut le cas pour les titres "Star Wars Galaxies" (2003-2011) ou "Warhammer Online" (2008-2013).

Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'arrêt par l'éditeur français Ubisoft le 1er avril de "The Crew", un jeu de course automobile sorti en 2014 et qui comptait près de 12 millions de joueurs deux ans après sa sortie. Il a connu plusieurs suites depuis.

Bien que jouable en ligne, "The Crew" dispose d'une partie "solo" que les joueurs pouvaient parcourir sans avoir besoin d'être connectés.