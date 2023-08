Fagron revoit ses prévisions à la hausse

Fagron se montre plus optimiste pour 2023. La société, qui fournit les pharmacies, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires, ressort-il de ses résultats trimestriels publiés jeudi.

Le spécialiste des préparations magistrales a réalisé un chiffre d'affaires de 371,6 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 13,1%. Son ebitda récurrent (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) ressort à 72,2 millions d'euros, en progrès de 14%. En revanche, le bénéfice net de Fagron recule de 0,48 centimes par action un an plus tôt à 0,46 centimes par action.

L'entreprise salue "un résultat excellent" avec une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8,4%.