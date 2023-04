Fin août, Andenne et Ohey bénéficieront entièrement de l'internet haut débit

Au travers de son Plan de Relance, la Wallonie entend résorber les déficits en connectivité des zones blanches et soutient financièrement les opérateurs prêts à s'engager dans cet objectif. A Andenne et Ohey, ce sont plus de 6.000 foyers supplémentaires qui bénéficieront de l'internet à très haut débit.

"A Andenne, il s'agit de toutes les zones hors centre-ville (Bonneville, Coutisse, Landenne, Maizeret, Namêche, Sclayn, Seilles, Thon et Vezin)", a expliqué France Vandermeulen, directrice régulatoire et Affaires publiques VOO. "Cela concerne 4.700 foyers et 1.600 à Ohey. Nous investirons près de trois millions d'euros, subsidiés pour 1.200.000 euros. Chaque nœud sera ouvert dès qu'il est prêt. Le service sera entièrement délivré en juillet ou en août après quatre à huit semaines de test", a-t-elle ajouté.

Pas moins de trente projets ont été retenus lors de l'appel à projets "Last Mile" qui vise à améliorer la couverture fixe en très haut débit pour l'ensemble des zones en déficit de connectivité. Douze communes wallonnes sont concernées, dont Ohey et Andenne. Sur ces deux territoires, l'opérateur VOO se chargera de la pose d'équipements nouvelle génération pour permettre une vitesse d'un gigabit par seconde.

A Ohey, ce sont les villages d'Evelette, Perwez, Jallet et Goesnes qui sortiront de la zone blanche. "Cela va nous permettre d'accueillir certains investisseurs et de nouveaux habitants qui hésitaient à s'installer, d'autant plus depuis que le télétravail s'est accentué", a commenté le bourgmestre Christophe Gilon. "En 2015 encore, à peine 12% de la population de la commune bénéficiait d'un service GSM et internet de qualité."

Selon Digital Wallonia, le budget total de ces projets est de 25.530.986 euros, subsidiés pour 12.225.674 euros par la Région. Ce sont près de 28 000 foyers supplémentaires qui bénéficieront de l'internet à très haut débit.