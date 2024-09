Fini le télétravail, Amazon exige un retour à temps plein au bureau

"En observant ces cinq dernières années, nous continuons de penser que les avantages d'être tous ensemble au bureau sont importants", a-t-il expliqué dans un message interne.

"Nous constatons qu'il est plus aisé pour nos employés d'apprendre, de concevoir, de se former et de renforcer notre culture; collaborer, échanger et inventer sont plus simples et plus efficaces; enseigner et apprendre les uns des autres est plus facile; et les équipes ont tendance à être mieux connectées les unes aux autres", a-t-il poursuivi.

"Pour les sites qui disposaient de bureaux flexibles avant la pandémie, y compris dans une grande partie de l'Europe, nous continuerons à fonctionner de cette manière", a précisé le patron d'Amazon.