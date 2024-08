France: l'emploi salarié quasi-stable au 2e trimestre, selon l'Insee

Par classes d'âge, l'emploi salarié privé continue d'augmenter nettement pour les seniors et s'établit en hausse de 3,3% en un an pour les 55 ans et plus (soit 121.100 emplois supplémentaires). En revanche, "il se replie pour les moins de 30 ans" et retrouve "son niveau d'un an auparavant", et "baisse légèrement pour les personnes d'âge intermédiaire, portant la baisse pour les 30-54 ans à -0,5% sur un an (soit -60.100 emplois)", ajoute l'Insee.

Enfin, si l'emploi salarié privé est quasi-stable pour les femmes au deuxième trimestre (-0,1%), il diminue légèrement chez les hommes (-0,2%).