Gabon : la junte militaire réautorise l'exploitation du kévazingo

"Le projet de décret portant autorisation et fixant les conditions d'exploitation du kévazingo" a été adopté en conseil des ministres samedi, selon ce communiqué diffusé par la présidence gabonaise.

"Ce projet de décret vise à instaurer un cadre réglementaire plus strict pour l'exploitation du kévazingo. Il limite l'exploitation à des concessions aménagées de manière durable, renforce la traçabilité grâce à un système de géo-référencement et exige un permis CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) pour l'exportation des produits finis", précise le compte-rendu du conseil des ministres.