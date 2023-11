Grève dans les carrières Lhoist à Hermalle-sous-Huy, Jemelle et Marche-les-Dames

Les travailleurs sont en grève depuis jeudi matin dans les carrières du groupe industriel Lhoist à Hermalle-sous-Huy, Jemelle et Marche-les-Dames, a indiqué un responsable de la FGTB à l'agence Belga.

Validée par le front commun des syndicats CSC et FGTB, la grève en cours fait suite à l'échec de négociations liées à la prépension des travailleurs.

Un mouvement de protestation a démarré jeudi matin, pour une durée de 24 heures, sur les sites de production de Marche-les-Dames (Namur) et de Hermalle-sous-Huy, dans l'entité liégeoise d'Engis. L'arrêt de travail devrait durer 48 heures sur le site de Jemelle, dans la commune namuroise de Rochefort.

"Le régime spécifique de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est remis en question par la direction qui ne veut plus l'octroyer systématiquement et exclut les syndicats dans la décision de remplacer ou non le travailleur concerné", explique Frédéric Lucchetta, secrétaire permanent du secteur des carrières (FGTB) à l'agence Belga.

Un désaccord oppose également la direction de Lhoist et les représentants syndicaux concernant les aménagements de fin de carrière au bénéfice des travailleurs âgés.

Le Groupe Lhoist est une société belge spécialisée dans la production et la vente de chaux et de dolomie, ainsi que dans la recherche et le développement d'application de ces produits.