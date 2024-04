Grève des livreurs Uber Eats à Bruxelles les 30 avril et 1er mai

Les livreurs travaillant pour la plateforme Uber Eats à Bruxelles feront grève les 30 avril et 1er mai prochains pour protester contre leurs conditions de travail et réclamer une meilleure rémunération, a annoncé vendredi l'association La Maison des livreurs.

Les principales revendications des livreurs portent sur une augmentation de leur rémunération d'au moins 2 euros par course et de 0,5 euro/km parcouru, ainsi que l'arrêt des déconnexions sans entretien préalable entre Uber et le livreur concerné.

"Les rémunérations n'ont pas augmenté depuis 2019, malgré une inflation d'au moins 20%", dénonce le collectif, qui pointe également les déconnexions automatiques "décidées par l'algorithme sans possibilité réelle de défendre leur point de vue".