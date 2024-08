Harley-Davidson met un terme à sa politique de diversité sous la pression de conservateurs

Basée à Milwaukee, dans l'État américain du Wisconsin, l'entreprise a annoncé lundi soir (heure locale) abandonner sa politique de collaboration avec des fournisseurs dont le ou les propriétaires appartiennent à une minorité. Le constructeur ne proposera plus non plus de formations sociales à son personnel et démantèle plus globalement les leviers de son programme axé sur la diversité. En outre, Harley-Davidson a indiqué n'avoir plus de responsable délégué aux questions de diversité, d'égalité et d'inclusion depuis le mois d'avril.

La célèbre marque de motos s'inscrit ainsi dans le sillage d'autres entreprises, comme Tractor Supply Co., Deere & Co et Polaris Inc., qui ont fléchi sous la pression du militant conservateur et adepte des théories du complot Robby Starbuck. L'homme mène une croisade sur les réseaux sociaux contre ce qu'il définit comme des "entreprises woke". Ce terme anglais, apparu dans les années 1960 aux États-Unis dans le cadre du mouvement de lutte pour les droits des personnes afro-américaines, a été détourné de sa signification originelle pour désigner un engagement "superficiel" contre les discriminations liées au genre, au sexe, au mouvement décolonialiste, etc. Des combats généralement portés par l'aile progressiste du spectre politique.