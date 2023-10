Holcim souhaite doubler la production de sa carrière dinantaise

Holcim envisage de doubler la capacité de production de sa carrière de Leffe à Dinant pour la faire porter à deux millions de granulats calcaires par an. Le groupe cimentier suisse demande d'étendre de 67,6 hectares la zone d'extraction de la carrière vers le nord. Une révision du plan de secteur et un permis d'exploitation sont sollicités.

La carrière de Leffe est exploitée depuis plus de 60 ans. Elle produit une pierre très demandée sur le marché local et régional, et indispensable pour toutes sortes de construction, tant privées que publiques, explique Holcim dans un communiqué.

L'entreprise justifie son projet d'agrandissement par la nécessité de pérenniser le site et l'emploi, tout en répondant à la demande croissante du marché de la construction,