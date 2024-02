Immobilier: le BW reste la province wallonne la plus chère malgré des prix en baisse

La fédération des notaires a présenté lundi les chiffres de l'immobilier pour 2023 en Brabant wallon, dans le cadre de la Semaine de l'immobilier. Il apparait que le nombre de ventes est en baisse de 8,21% sur un an, sans doute à cause de la hausse des taux d'intérêt des prêts hypothécaires. Le prix médian des maisons diminue de 0,50% par rapport à 2022 (sans tenir compte de l'inflation). Il s'élève tout de même toujours à 375.000 euros, le Brabant wallon restant de loin la province la plus chère de Wallonie. Le prix médian des appartements diminue de 3,5%, s'établissant à 245.000 euros. Là aussi, ce prix reste le plus important de toutes les provinces wallonnes.