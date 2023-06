Inauguration d'un silo à sucre de 80.000 tonnes à Antoing

A l'occasion du 30e anniversaire de la sucrerie de Fontenoy (Antoing) et des 20 ans du groupe, Iscal, l'un des principaux producteurs belges de sucre, a inauguré lundi son nouveau silo à sucre de 80.000 tonnes.

Le nouveau silo, qui sera utilisé dès 2023, constitue un "atout écologique majeur" permettant à Iscal de réorganiser l'entièreté de sa production. L'activité de la sucrerie pourra désormais être réalisée d'une seule traite, "c'est-à-dire avec un seul démarrage de l'usine par an économisant de multiples arrêts et relances énergivores. Il permettra également de centraliser le stock de sucre sur le site de Fontenoy, évitant ainsi un millier de trajets jusqu'au site de Frasnes-Lez-Anvaing, soit près de 50.000 km par an. Cela permettra aussi de réduire de 2.000 tonnes la production annuelle de CO2", a précisé Jérôme Lippens, CEO de Finasucre.