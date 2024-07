Jumbo souligne "l'élan" de ses supermarchés en Belgique

Le groupe néerlandais de supermarchés Jumbo affirme que sa croissance est plus rapide que celle du marché en Belgique. "Jumbo Belgique a le vent en poupe", a déclaré la société dans un communiqué concernant ses résultats financiers au premier semestre.

Les recettes de Jumbo en Belgique ont atteint plus de 200 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année, soit une croissance de plus de 20%. Cette hausse est "largement due à l'augmentation des ventes dans les magasins existants".

Pour l'ensemble de l'année 2023, Jumbo a réalisé un chiffre d'affaires de 325 millions d'euros.