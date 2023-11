Korean Air dit gérer strictement l'exposition aux radiations après le décès d'un steward

L'agent de bord, identifié par son nom de famille Song, passait près de 1.022 heures à bord d'un avion chaque année, près de la moitié de ses vols couvrant des liaisons long-courriers vers les Amériques et l'Europe.

La décision du Service d'indemnisation et de protection sociale des travailleurs coréens, rendue le mois dernier et transmise à l'AFP mardi, a conclu que le décès par cancer d'un steward, qui avait volé pour la compagnie nationale pendant 25 ans, était dû à l'exposition aux radiations cosmiques.

Korean Air limite l'exposition aux rayonnements à "moins de 6 mSv par an", a-t-elle indiqué, ce qui est "beaucoup plus strict que la norme légale d'exposition maximale aux rayonnements, qui peut aller jusqu'à 50 mSv par an".

En avril 2021, un cancer de l'estomac de stade quatre a été diagnostiqué chez M. Song, qui est décédé un mois plus tard.

Ces itinéraires exposent les équipages à davantage de rayonnements cosmiques, car ils impliquent le survol du pôle Nord, où ces radiations sont plus élevées en raison du champ magnétique terrestre.

Mais l'organisme a estimé qu'il était possible que le plaignant ait été exposé à "plus de 100 mSv de radiations accumulées" et que la méthode de mesure utilisée par Korean Air aurait pu minimiser la quantité réelle de radiations.

Un nombre important de membres d'équipage ont été diagnostiqués avec des cancers du sang et du sein, et beaucoup sont en congé de maladie, a souligné Me Kim Seong-hyun, l'avocat de la famille Song.