La Banque centrale de Chine abaisse deux taux clés pour la relance économique

Le LPR à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,35% à 3,1%. Le LPR à cinq ans, la référence pour les prêts hypothécaires, a été ramené de 3,85% à 3,6%.

Ces deux taux avaient été abaissés pour la dernière fois en juillet et se situent à des niveaux historiquement bas.

Ces mesures interviennent quelques jours après que la Chine a publié sa croissance trimestrielle la plus faible en un an et demi pour le troisième trimestre, soulignant les profonds problèmes économiques auxquels le pays est confronté.