La "Belgian Cycling Alliance" veut faire la promotion de la politique cycliste belge

"L'idée est de faire connaître à l'étranger ce que nous avons déjà fait chez nous, et ce que nous allons faire", a-t-on expliqué. Selon les initiateurs, notre pays est à la pointe dans pas mal de domaines liés au cyclisme, comme par exemple l'indemnisation vélo pour les travailleurs, mais aussi les aménagements routiers ou encore les innovations de l'industrie.

La Belgian Cycling Alliance est une initiative du bureau d'étude MINT, de The New Drive et de Traject. Elle a reçu des financements des autorités fédérales (80.000 euros), bruxelloises (25.000) et wallonnes (25.000).