La Bourse de Paris attendue en légère hausse à l'ouverture

Le contrat à terme du CAC 40 grappillait 0,12% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, l'indice a terminé en nette baisse de 1,07% vendredi, s'établissant à 7.352,30 points, au plus bas depuis le 14 août. Sur la semaine, le CAC 40 a rendu 3,65% de ses gains.

A Wall Street, l'indice Nasdaq a décroché de 2,55% vendredi, tandis que le Dow Jones a reculé de 1,01% et l'indice élargi S&P 500 de 1,73%.

"Le rapport n'était pas assez mauvais pour se mettre en mode +panique+, mais il n'était pas non plus assez bon pour écarter la possibilité d'une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt", résume Stephen Innes, analyste de Spi AM.

Face aux signaux de ralentissement de l'économie américaine, les marchés craignent qu'une première baisse des taux de la Fed supérieure à 25 points de base ne puisse signifier que la santé de la première puissance économique est en fait plus fragilisée qu'ils ne le pensent.

"Quelle que soit l'action de la Fed, les marchés se retrouvent à faire ce qu'ils détestent le plus: attendre dans l'incertitude", conclut Stephen Innes.