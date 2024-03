La Bourse de Paris clôture au-dessus de 8.000 points pour la première fois

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé à en hausse de 0,77% jeudi et à un sommet historique, au-dessus de 8.000 points, soutenu par les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), le marché espérant une première baisse des taux en juin.

Depuis quatre mois et demi, l'indice parisien connaît un bond fulgurant, de près de 18% par rapport à son point bas en séance du 23 octobre. Ce mouvement s'est fait en deux temps: une première phase en fin d'année 2023, avec le repli des taux d'intérêt sur le marché de la dette, et une deuxième phase entre fin janvier et mi-février avec les résultats d'entreprises.

Depuis 10 jours, la place parisienne restait bloquée juste en dessous de 8.000 points. C'est finalement la réunion de la BCE jeudi qui lui a permis de franchir ce seuil pour la première fois de son histoire, porté par l'espoir d'une politique monétaire plus souple grâce au progrès sur le front de l'inflation.

"La BCE a révisé à la baisse à la fois ses prévisions de croissance et d'inflation, ce qui constitue un grand pas vers une baisse de taux en juin", a commenté Alexandre Baradez, analyste d'IG France.