La Bourse de Paris en mini hausse pour conclure sa meilleure semaine depuis mars

L'indice vedette CAC 40 a gagné 4,74 points à 7.374,54 points, après être passé en séance au-dessus des 7.400 points, comme la veille. Sur la semaine, il gagne 3,69%, et depuis le 1er janvier 13,91%.

"Tout porte à croire que le problème de l'inflation va se dissiper", souligne Charlotte de Montpellier, économiste d'ING, qui remarque notamment que la baisse des loyers, qui ont un poids non négligeable dans l'indice des prix américain, n'est pas encore prise en compte.

C'est le ralentissement de l'inflation plus prononcé que prévu aux Etats-Unis en juin, selon l'indice CPI publié mercredi, qui a motivé les investisseurs à revenir vers des actifs financiers davantage risqués, comme les actions.

C'est sa meilleure performance hebdomadaire depuis fin mars, et la fin de la crise bancaire. Depuis cinq semaines, la cote parisienne enchaîne les nettes variations à la hausse (+2,43%; +3,30%), comme à la baisse, (-3,05%; -3,89%).

Depuis mars 2022, les banques centrales occidentales ont fortement monté leur taux afin de lutter contre l'inflation en réduisant l'accès au crédit, et par conséquent, l'activité économique.

Outre les cours des entreprises, le pétrole s'est aussi redressé tandis que le dollar et les taux d'intérêt sur le marché obligataire ont nettement diminué, signes que les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine cesse prochainement de remonter ses taux d'intérêt directeurs.

Le taux de l'emprunt français à 10 ans s'est ainsi établi à 3,035%, contre 3,181% le vendredi précédent.

Le luxe et le secteur technologique à la fête

Logiquement, les secteurs les plus sensibles aux variations des conditions de financement ont été avantagés, secteur technologique en tête.

STMicroelectronics (+8,06% à 47,33 euros) signe la deuxième meilleure performance hebdomadaire du CAC 40.

Le luxe, secteur où les valorisations sont élevées et a donc besoin de taux d'intérêt faible pour les soutenir, en a aussi profité comme LVMH (+8,11% à 892,30 euros, plus forte progression de l'indice) et Hermès (+7,20% à 1.996,20 euros).

TotalEnergies souffre

La pétrolière TotalEnergies a terminé largement en queue du CAC 40 vendredi (-2,58% à 51,28 euros), avec la baisse du pétrole vendredi.