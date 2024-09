La Bourse de Paris en petite baisse, tournée vers la banque centrale américaine

"Nous entrons dans une semaine chargée en décisions de politique monétaire des banques centrales: la Réserve fédérale (Fed) mercredi, la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi et la Banque du Japon (BoJ) vendredi", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"On s'attend à ce que les Britanniques et les Japonais restent les bras croisés et à ce que la Fed abaisse ses taux cette semaine, mais la question à un million de dollars est de quelle ampleur sera cette baisse?", résume-t-elle.

Dans cet agenda fourni en réunions de banques centrales, celle de la Fed sera néanmoins le point d'orgue de la semaine.

"Alors que la Fed s'apprête à suivre d'autres grandes banques centrales, comme la Banque centrale européenne, dans l'assouplissement de sa politique monétaire, avec une première baisse de ses taux directeurs, le débat sur l'ampleur de celle-ci s'est accentué ces derniers jours", commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche du gérant d'actifs LBP AM.