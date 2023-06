La Bourse de Paris frileuse, coincée entre Fed et BCE

La Bourse de Paris reculait de 0,30% jeudi matin, coincée entre des annonces de la banque centrale américaine peu appréciées par les investisseurs et la réunion à venir de la banque centrale européenne.

L'institution monétaire a décidé jeudi de ne pas relever ses taux directeurs, pour la première fois depuis mars 2022 et après dix hausses consécutives, et se donne un peu plus de temps pour observer l'évolution de l'activité économique.

Mais compte tenu d'une inflation toujours élevée - 4% sur un an en mai aux États-Unis -, le président de la Fed Jerome Powell a prévenu que "la quasi-totalité des participants (à la réunion, NDLR) voit comme probable le fait que des nouvelles hausses de taux seront nécessaires cette année pour ramener l'inflation à 2%".

La majorité des responsables de la Fed voient les taux grimper jusqu'à 5,50-5,75%, ce qui impliquerait deux hausses de taux de 0,25 point de pourcentage dans les prochains mois. Or, les marchés s'attendaient tout au plus à une hausse de 0,25 point en juillet.