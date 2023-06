La Bourse de Paris lâche 0,29% en début de séance

La Bourse de Paris se montre prudente mercredi matin, évitant les prises de risque avant les annonces de banques centrales de la semaine prochaine et de nouvelles données économiques décevantes en Chine.

"Les marchés sont incertains à l’approche des réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne de la semaine prochaine, surtout après que la Banque centrale australienne a de nouveau monté ses taux hier (mardi) alors qu’elle avait précédemment annoncé une pause", commente Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

Mercredi, les investisseurs tendront une oreille pour écouter les prises de paroles du vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) et d'un membre de l'institution monétaire.

Par ailleurs, en Chine, les exportations se sont contractées en mai de 7,5% sur un an, la première baisse depuis février, selon des chiffres des Douanes rapportés mercredi par l'agence Chine nouvelle. Ce repli est beaucoup plus prononcé que ce qu'anticipaient les analystes sondés par l'agence Bloomberg (-1,8%).