La Bourse de Paris monte doucement, portée par la Chine

Après avoir atteint un nouveau pic en séance à 7.552 points peu après l'ouverture, l'indice vedette avait lâché 0,28% lundi, reprenant son souffle après cinq séances consécutives de gains.

"Les statistiques chinoises sur le premier trimestre sont globalement au-dessus des attentes, confirmant un rebond technique de la croissance, soutenue par la consommation des ménages", observe Christian Parisot, économiste du courtier Aurel BGC. "Mais, les données sur le secteur industriel sont mitigées, montrant une reprise freinée par une demande internationale faible", nuance-t-il.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a progressé plus qu'anticipé au premier trimestre, de 4,5% sur un an, et les ventes au détail ont confirmé leur reprise en mars, avançant de 10,6% sur un an, leur rythme le plus rapide depuis juin 2021. Mais la production industrielle s'est affichée le mois dernier en hausse de 3,9% sur un an, inférieure aux attentes d'analystes de Bloomberg qui tablaient sur 4,4%.