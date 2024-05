La Bourse de Paris revient au contact des 8.200 points

L'indice vedette CAC 40 a gagné 28,47 points pour finir à 8.195,97 points. La semaine passée, il avait battu des records avant de reculer et de conclure la semaine sur un bilan négatif (-0,63%).

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,35% lundi, revenant à hauteur des 8.200 points et proche de ses records à l'entame d'une semaine marquée par les banques centrales et des chiffres sur l'activité économique.

L'absence d'indicateur n'a pas aidé non plus, mais le calme ne sera que temporaire durant la semaine avec "les banquiers centraux qui vont donner le +la+, ainsi que quelques résultats d'entreprises", notamment aux Etats-Unis, souligne-t-il.

Les investisseurs ont été peu nombreux dans les salles de marché en raison du jour férié en France et dans d'autres pays d'Europe. "Le marché avance dans le vide", résume Philippe Cohen, gérant chez Kiplink Finance.

La dernière réunion s'est déroulée le 1er mai et le message initial, excluant une hausse des taux malgré la persistance de l'inflation, avait rassuré les investisseurs. Depuis, ce sentiment a été conforté par un ralentissement du marché du travail et de l'inflation, permettant aux indices américains comme européens de battre une fois de plus leurs records.

Jeudi seront divulgués les indices d'activité PMI de mai pour plusieurs pays de la zone euro et pour les Etats-Unis.

Commande massive pour Airbus