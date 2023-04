La CCB lance un plan d'investissement de décarbonation

Approuvé par le conseil d'administration en février 2023, le plan industriel 2023-2025 vise 86 millions d'euros d'investissements dans le développement durable. Ce plan comprend la rénovation du four de l'usine belge, afin d'augmenter l'utilisation de combustibles alternatifs de 40% actuellement à plus de 70%; le passage au gaz naturel à Aalborg (Danemark) et la montée en puissance des installations de l'usine d'Aalborg basée sur la technologie "Futurecem" qui vise à atteindre une réduction de CO2 de 50% par rapport au ciment Portland.

Depuis plus de 100 ans, la CCB est une société spécialisée dans la production de ciment, de granulat et de béton prêt à l'emploi. En 2016, la Compagnie a été reprise par le groupe familial italien Cementir Holding, leader mondial dans la production et la commercialisation de ciment blanc.

Chaque année, la CCB produit 2 millions de tonnes de ciment, 6 millions de tonnes de granulats et 1 million de m³ de béton prêt à l'emploi. La CCB exploite trois carrières de calcaire, une cimenterie, 13 centrales à béton et emploie plus de 500 collaborateurs en Belgique et dans les Hauts-de-France.