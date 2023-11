La CGSLB de nouveau n°1 des listes électorales, CSC et FGTB deuxième et troisième

Les mains innocentes de la petite Ilyana ont désigné mercredi les numéros des listes syndicales en vue des élections sociales prochaines lors d'un tirage au sort organisé au cabinet du ministre de l'Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne, en présence de ce dernier ainsi que de représentants des organisations syndicales. Le n°1 a été de nouveau attribué au syndicat libéral CGSLB alors que le syndicat chrétien CSC/ACV et le syndicat socialiste FGTB/ABVV ont respectivement obtenu les numéros 2 et 3. La Confédération nationale des cadres (CNC) obtient, comme d'habitude, automatiquement le n°4.

Les élections sociales se tiendront du 16 au 23 mai 2024. Organisées tous les quatre ans au sein de plus de 7.000 entreprises belges, celles-ci permettent de désigner les représentant du personnel au sein des quelque 4.000 conseils, dans les entreprises de plus de 100 travailleurs et plus de 7.200 comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT), pour celles d'au moins 50 travailleurs.

Au total, plus de 2 millions de travailleurs auront l'occasion de voter lors de ces élections, qui impliqueront plus de 10.000 procédures électorales.