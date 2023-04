La défense de l'espace aérien du Benelux passe de la Belgique aux Pays-Bas

La composante Air et son homologue néerlandaise, la Koninklijke Luchtmacht (KLu) assurent depuis le 1er janvier 2017 en alternance par période d'en général quatre mois cette mission, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, en vertu d'un traité novateur de partage des responsabilités..

Ce seront donc des F-16 néerlandais qui assureront au cours des prochains mois la mission dite "Quick Reaction Alert" (QRA) de protection de l'espace aérien belge, néerlandais et luxembourgeois. .

Durant ces périodes d'alerte, deux F-16 sont prêts à décoller en quelques minutes, en vertu de la mission QRA. Elle est activée, par exemple, en cas d'arrivée d'avions non identifiés ou d'appareils avec lesquels le contact radio a été perdu, par le "Control and Reporting Center" (CRC) de Beauvechain pour la zone belgo-luxembourgeoise et par l'"Air Control Station" de Nieuw-Milligen pour le secteur néerlandais.