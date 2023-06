La filière d'orge brassicole belge comme tremplin pour d'autres céréales alimentaires

Plusieurs brasseries s'inscrivent dans ce projet comme Bertinchamps, Valduc et Jandrain-Jandrenouille ainsi que de plus gros acteurs comme Huyghe (Flandre orientale) et Lefebvre (Brabant wallon). Le Brussels Beer Project y prend part aussi et a dévoilé cette semaine une pils produite à partir d'orge uniquement issu de l'agriculture régénérative. Cette "régénération" est obtenue notamment en réduisant le travail du sol, et en disposant des couverts végétaux entre les cultures de rente afin de réduire le recours aux produits chimiques. La méthode a été reconnue comme une solution négative en carbone.