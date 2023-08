La moitié des accidents mortels sur autoroute a lieu près d'une bretelle

"En Belgique, plus d'un tiers (38%) des kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules le sont sur autoroute. Le risque d'accident y est plus faible que sur le reste du réseau routier, mais la gravité de ces accidents est beaucoup plus importante. En effet, on dénombre 31 tués par 1.000 accidents corporels sur autoroute, soit trois à quatre fois plus qu'en agglomération (9 tués par 1.000 accidents)", rappelle Vias. Pour cette analyse, l'institut a examiné 151 accidents mortels sur autoroute impliquant 483 personnes au cours de la période 2021-2022.

Ainsi, un accident mortel sur dix (10%) s'est produit dans une bretelle d'entrée ou de sortie et plus de quatre accidents mortels sur dix (44%) ont eu lieu dans les environs immédiats de cette bretelle.