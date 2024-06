La production agricole bio grignote des hectares au fil des ans

Entre 2012 et 2022, la superficie utilisée pour l'agriculture biologique a augmenté dans presque tous les pays de l'UE. Les hausses les plus fortes ont été observées en Croatie (+306%), au Portugal (+278%) et en Bulgarie (+182%). En Belgique, 103.437 hectares de la surface agricole étaient consacrés au bio en 2022, contre 59.718 ha en 2012, soit une augmentation de 73,2% en une décennie.

L'Autriche (27%), l'Estonie (23%) et la Suède (20%) affichent les proportions les plus élevées de surfaces agricoles bio de l'UE. A l'opposé, cinq pays de l'UE comptaient moins de 5% de leur surface agricole consacrée au bio, avec les parts les plus faibles à Malte (moins de 1%), en Bulgarie et en Irlande (2% chacune).