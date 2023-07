La société technologique agricole gantoise Aphea.Bio lève 70 millions d'euros

De nouveaux investisseurs comme la Fondation Bill & Melinda Gates ont embarqué dans le train, mais la grande majorité des actionnaires historiques d'Aphea.bio ont répondu présent pour soutenir la croissance de l'entreprise et consolider "sa position de précurseur dans le développement de produits biologiques pour l'agriculture", a communiqué mardi la société gantoise.

Aphea.Bio a annoncé la clôture réussie de son cycle de financement de série C, obtenant 70 millions d'euros. "Ce tour de table a été mené par Innovation Industries, rejoint par Korys Investments et soutenu par Bill & Melinda Gates Foundation, SFPIM, BNP Paribas Fortis et a reçu un fort soutien de la part des investisseurs de retour ECBF, Astanor, AIF ainsi que d'autres actionnaires existants', a indiqué la responsable de la communication Charlotte Klank.

"Cet investissement nous permettra d'élargir nos activités et de commercialiser nos produits à plus grande échelle, afin de relever les défis agricoles urgents et de répondre aux besoins des agriculteurs du monde entier, tout en garantissant l'accessibilité pour les petits exploitants agricoles dans les pays à faible revenu", a indiqué Isabel Vercauteren, CEO d'Aphea.Bio.