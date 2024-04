L'action Solvay se distingue en tête de l'indice BEL 20

En bondissant de 3,82% jeudi après avoir reçu une appréciation favorable, l'action Solvay (27,71) se distinguait en tête de l'indice BEL 20 qui gagnait 0,42% en terminant à 3.872,45 points avec 14 de ses 19 éléments dans le vert. L'indice bruxellois était par contre freiné par ses poids-lourds AB InBev (55,28) et arGEN-X (362,30) qui abandonnaient 1,07 et 1,25%.

KBC (69,64) et Ageas (43,30) progressaient de 0,35 et 0,60%, Syensqo (91,53) et UCB (116,35) de 0,26 et 1,22%, Galapagos (29,46) de 0,61%. UCB avait pour sa part atteint un record à 118,50 euros en cous de séance.

Les autres baisses revenaient à D'Ieteren (206,80) et GBL (70,25) qui valaient 0,77 et 0,07% de moins que la veille, Elia (97,90) étant stationnaire.

Les immobilières voyaient Aedifica (57,95) et Cofinimmo (62,65) s'apprécier de 2,66 et 2,79%, WDP (26,38) se contentant d'un mieux de 0,92%.

Melexis (75,85) et Ackermans (163,80) étaient positives de 1,81 et 1,17%, Umicore (20,88) remontant de 1,36%, Sofina (212,20) et Lotus Bakeries (8.930) de 2,02 et 1,82%.

Azelis (19,73) rebondissait de 4,5% en compagnie de Recticel (11,86) et Deceuninck (2,32) qui gagnaient 2,4 et 2,6%, des gains de 2,9 et 3,2% étant notés en BNB (490,00) et Bois Sauvage (260,00) ; Tinc (12,24) bondissant de 4,1% alors que Belysse (0,925) chutait de 5,1%.