L'argent, nerf de la guerre pour un jeune alpiniste pakistanais en quête de records

A 21 ans, il ambitionne de devenir cette année le plus jeune alpiniste à gravir les 14 sommets de plus de 8.000 m. Tous sont en Asie, dans les massifs de l'Himalaya ou du Karakoram, dont cinq au Pakistan.

Pour réaliser son rêve de gravir tous les plus hauts sommets de la planète, le jeune alpiniste pakistanais Shehroze Kashif doit se confronter aux températures glaciales et aux morsures du vent. Mais son principal défi reste sans doute de collecter l'argent nécessaire.

Il n'avait que 19 ans et 138 jours quand il est devenu en juillet 2021 la plus jeune personne à avoir gravi les deux plus hauts sommets au monde, l'Everest (8.849 m) et le K2 (8.611 m).

L'ascension de l'Everest lui a coûté 60.000 dollars (55.000 euros). Et pour les 14 sommets, l'addition s'élève à plusieurs centaines de milliers de dollars, une somme difficile à réunir dans un pays en proie à une grave crise économique.

"Mon père a vendu ma voiture et une parcelle de terre (...) C'est comme ça que j'ai fait l'Everest", explique-t-il à l'AFP dans sa maison de Lahore, la capitale de la province du Pendjab, sa ville natale située en basse altitude.