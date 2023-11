Le BEL 20 est repassé sous les 3.500 points avec WDP en tête des baisses

AB InBev (54,84) reculait de 0,49% tandis que KBC (53,54) et Ageas (37,16) perdaient 0,93 et 0,46%, Elia (94,75) et D'Ieteren (144,40) abandonnant 2,17 et 2,56%.

L'immobilière WDP (24,60) emmenait les baisses en reperdant 3,98% en compagnie de Aedifica (56,45) et Cofinimmo (63,00), négatives de 2,42 et 2,33% alors que Galapagos (35,67) se distinguait à l'opposé en bondissant de 2,74%.

arGEN-X (461,80) valait 0,82% de moins que vendredi, UCB (69,28) cédant 0,17% alors que Solvay (98,18) regagnait 0,10%.

Sofina (192,70) et Umicore (23,61) étaient négatives de 1,08 et 1,17%, Melexis (73,15) et Ackermans (142,40) terminant de même de 0,34 et 1,04% dans le rouge tandis que Proximus (8,07) gagnait 0,07%.

Ekopak (18,75) et Belysse (0,89) rebondissaient de 5,6 et 14,1% alors que Montea (68,00) et Xior (29,10) reperdaient 3,8%, VGP (83,50) et Shurgard (38,335) reculant de 2,9 et 3,4%.