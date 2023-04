Le BEL 20 est resté sur la défensive

AB InBev (59,86) reculait de 0,56%, KBC (65,94) et Ageas (40,56) de 0,78 et 0,34%.

Barco (26,12) suivait avec une perte de 2,54%, en compagnie de Proximus (8,69) et Melexis (96,70) qui abandonnaient 2,36 et 1,98%.

Solvay (108,70) et Galapagos (33,86) valaient 0,05 et 1,05% de moins que la veille, UCB (87,14) et arGEN-X (346,80) s'appréciant par contre de 1,11 et 0,61%.

Umicore (30,00) était négative de 1,61% à l'inverse de Aperam (32,85) qui regagnait 1,33%.

L'annonce du remboursement d'un test aux Etats-Unis faisait bondir MDxHealth (0,376) de plus de 50%, écart finalement ramené à 22,9% alors que Biosenic (0,125) et Biocartis (0,632) chutaient de 3,5 et 12,2%.