Le BEL 20 et arGEN-X poursuivent leur progression

Après avoir gagné 5,97 et 43,35% depuis le début de la semaine, le BEL 20 et arGEN-X poursuivaient leur progression vendredi vers 11h00 en gagnant 0,5 et 1,9% respectivement à 3.796 points et 487,90 euros.

Douze éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, KBC (66,70) et Ageas (38,22) progressant de 1,1 et 1,3%, Sofina (197,80) et AB InBev (52,66) de 1,1 et 0,1%.

Solvay (104,15) et Galapagos (38,40) valaient 0,6 et 0,3% de plus que la veille tandis que UCB (81,70) reperdait 0,4%, Aperam (28,84) et Umicore (27,27) reculant de même de 1,3 et 1,5%.