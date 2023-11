Le BEL 20 et ses voisins entament la semaine sans conviction

AB InBev (54,90 reculait de 0,4% comme KBC (53,84) tandis que Ageas (37,24) cédait 0,2%, Sofina (193,20) et D'Ieteren (146,20) étant négatives de 0,8 et 1,3%.

WDP (25,12) reperdait 1,9%, en tête des baisses en compagnie de Elia (95,30) qui perdait 1,6%, Aedifica (57,20) et Cofinimmo (63,85) reculant de même de 1,1 et 1% alors que Galapagos (36,18) se distinguait par un bond de 4,2%.

Aperam (28,41) et Barco (15,48) étaient positives de 0,3 et 0,4%, UCB (69,56) et arGEN-X (466,40) gagnant 0,2% tandis que Solvay (97,78) cédait 0,3%.

Ekopak (18,75) et Quest For Growth (4,89) rebondissaient par ailleurs de 5,6% chacune en compagnie de Belysse (0,886) qui se propulsait de 13,6% à la hausse, Exmar (8,27) gagnant 2,2% supplémentaires.

Biosenic (0,056) et Sequana Medical (2,60) remontaient enfin de 5,6 et 10,6%, Onward Medical (3,44) et IBA (10,00) de 2,4 et 2,2% ; MDxHealth (0,287) jouant au chaud et froid avec une baisse momentanée de 1% alors que Oxurion (0,0011) reperdait 15,4%.