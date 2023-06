Le BEL 20 et ses voisins européens ont terminé de peu dans le rouge

Solvay (105,20) valait 1,25% de plus que la veille alors que UCB (83,82) et Galapagos (39,61) reculaient de 0,19 et 0,85%. Umicore (27,46) reculait de 0,25% à l'inverse de Aperam (32,10) qui remontait de 0,34%, D'Ieteren (167,10) et Elia (117,50) regagnant 0,36 et 0,51%.

Sofina (203,20) et Proximus (7,48) progressaient toujours de 1,20 et 1,55%, rejointes par Melexis (88,40) en hausse de 1,55%. AB InBev (51,66) remontait de 1%, KBC (62,60) cédant de justesse 0,16% alors que Ageas (37,90) perdait 1,30%.

Cibles d'OPA, Exmar (11,02) et Telenet (20,54) progressaient par ailleurs de 2,2 et 2,7% tandis que Lotus Bakeries (6.600) et Belysse (1,17) gagnaient 1,7 et 2,2% contrairement à Kinepolis (41,85) et Orange Belgium (13,62), en baisse de 1,2 et 2,6%.

Hyloris (11,55) plongeait enfin de 7,6% en compagnie de Onward Medical (6,14) et Fagron (16,36) qui abandonnaient 2,5 et 2%, MDxHealth (0,39) gagnant par contre 2,1%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0710 USD, contre 1,0685 dans la matinée et 1,0695 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.780 euros, en recul de 180 euros.