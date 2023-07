Le BEL 20 et ses voisins ont amplifié leurs gains du matin

AB InBev (51,59) progressait de 1,32%, KBC (66,74) et Ageas (37,60) de 1,09 et 1,43%, Aperam (29,09) regagnant 1,89% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (63,30) et Cofinimmo (72,45) remonter de 2,59 et 2,77%, WDP (27,16) de 2,18%.

Seule négative, arGEN-X (338,40) abandonnait 3,12% alors que Melexis (96,15) et Umicore (27,12) se distinguaient par des bonds de 6,30 et 3,12%.

Solvay (105,90) et UCB (78,48) valaient 2,67 et 0,49% de plus que mardi, Galapagos (37,25) remontant de 0,49%, D'Ieteren (160,70) et Elia (111,90) de 2,75 et 2,57%, Ackermans (152,50) et Sofina (192,90) de 1,80 et 1,74%.

Unifiedpost (4,145) ajoutait finalement 8,1% aux 14,8% engrangés la veille après avoir gagné jusqu'à 19,7% à 4,60 euros en cours de séance.

Econocom (2,635) et SmartPhoto (27,90) remontaient de 2,9 et 3,3%, Ekopak (20,50) repartant de 2,5% à la hausse tandis que Xior (27,65) et Care Property Invest (12,80) récupéraient 3 et 2,9%, Sipef (56,20) et Solvac (116,00) gagnant 3,9 et 3,6%.