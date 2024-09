Le BEL 20 et ses voisins sont restés optimistes à la veille du week-end

On remarquait les rebonds de 6,57 et 3,04% de Umicore (10,63) et D'Ieteren (203,20), qui précédaient Galapagos (26,82) et Solvay (31,37), en hausse de 2,92 et 1,82%.

arGEN-X (488,00) et Syensqo (71,62) étaient positives de 0,41 et 1,36% tandis qu'UCB (162,95) reperdait 0,12%.

Melexis (77,35) abandonnait 1,02% alors que AB InBev (58,56) et Azelis (19,50) s'appréciaient de justesse de 0,03 et 0,52%.

Lotus Bakeries (12.200) valait 1,50% de plus que la veille, Elia (105,30) gagnant 0,57% supplémentaire tandis que les immobilières voyaient Cofinimmo (67,20) et WDP (25,14) progresser de 0,98 et 0,40%.