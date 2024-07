Le BEL 20 rebondit après le retrait de Joe Biden

Syensqo (82,59) et Solvay (34,14) s'appréciaient de 1,50 et 0,38% tandis que Lotus Bakeries (10.080) et AB InBev (56,02) étaient en hausse de 1,82 et 0,97%, KBC (68,52) gagnant 1,33%.

Trois éléments du BEL 20 affichaient des hausses de plus de 2%, Galapagos (24,66) et UCB (143,90) en tête avec des bonds de 2,92 et 2,68% devant D'Ieteren (210,20) qui gagnait 2,14%.

Melexis (82,30) et Umicore (14,20) remontaient de 1,73 et 1,43%, Elia (91,90) de 0,82%, Ackermans (170,70) et Sofina (211,40) de 1,07 et 1,05%, Cofinimmo (60,80) et WDP (26,62) de 0,83 et 0,99%.

Barco (11,63) et Econocom (2,195) regagnaient par ailleurs 3,6 et 2,1%, Recticel (13,24) et Jensen (40,40) progressant de 2,5 et 2%, Euronav (15,35) et Bpost (2,68) de 2 et 2,1%.

IBA (13,40) valait 4,7% de plus que vendredi tandis que Biotalys (2,77) et Onward Medical (5,10) gagnaient 3,3 et 1,6% à l'inverse de Sequana Medical (1,11) et Biosenic (0,0106) qui abandonnaient 3,5 et 3,6%.